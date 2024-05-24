Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Mayıs 2024 13:33
663 45a düzenlenmesi

Tüm sağlıkçı memur arkadaşlara sesleniyorum yapılan mobbinglerden , adam kayırmalardan ve hakkınızın yenmesinden bıktıysanız gelin hep beraber meclis komisyonuna 663 45a khklarının kaldırılıp sınava tabi olmadan atanan müdür yrd. Müdür ve uzmanların elinden kurtulalım, hepsi birbirini tanıyor denetlenen bir sistem ve şikayetlerin çözümlenmediği bir sistemi değiştirelim.Tek çare birlik olmak ayriyetten 3+1in düzenlenmesi içinde bu khknin kalkmasi gerekiyor

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