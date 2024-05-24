Dereceye göre maaş!

Herkese derecesi oranında maaş artışı olacak şekilde bir düzenleme yapılsa daha mantıklı olmaz mı? 3-5 yıllık öğretmenler de derecesine göre faydalanmış olur. Aynı işi yapanlar saçma sapan süre-ünvan gibi ayrımlardan da kurtulmuş olur!

Herkese derecesi oranında maaş artışı olacak şekilde bir düzenleme yapılsa daha mantıklı olmaz mı? 3-5 yıllık öğretmenler de derecesine göre faydalanmış olur. Aynı işi yapanlar saçma sapan süre-ünvan gibi ayrımlardan da kurtulmuş olur!