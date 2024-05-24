Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Mayıs 2024 13:42
Aile birliği mazereti 1 yıl mı 3 yıl mı?

Arkadaşlar eş durumu için dilekçe vermek için komisyona danıştığımda sözleşmeli personel 3. yıldan sonra isteyebiliyor red gelir sana diye ithamda bulunuldu. Bir çok arkadaşım ve bu konuda tayini gerçekleşen katipler ise 1. yılın sonunda başvuru açık %90 ihtimalle kabul edilir deniliyor. Kafam karıştı yardımcı olur musunuz kanuna göre 1 yıl fakat komisyon Cumhurbaşkanlığı yazısı ile 3 olduğunu dile getiriyor..

Eşim 8 aylık öğretmen, sözleşmeli, deprem bölgesinde görev yapmakta ve 3+1'e tabii.

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiBaşka kuruma nakilBam mı, Adli Yargı Mıkurumlar arası geçiş icra katibi haciz yolluğu2010 yılında veya sonrasında liseden mezun olup hazırlık için yan alan var mı?Sözleşme güncellenmesinin yalan haber olma ihtimaliÜnvan Değişikliği sınavı teknisyenlik ataması yapıldı mı?Yakın zamanda icra katibi eş durumu tayini gerçekleştiren var mı ? (Farklı Şehir)Diyalektik Sendikalizm

Sözlük

Tutankhamun 1 Kamuda servis araçlarının kaldırılması 5 sokak hayvanları 2 oyun 1 hissizlik 1 yasımı tutacaksın 1 van kedisi 1 gezegen geçit ötreni 3 kıllanmak 1 güreş 1

Son Haberler

Başkentte sele kapılan iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarıldıBürosunda uyuşturucu bulunan avukat tutuklandıCHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi belediyede müdür olduErdoğan: Daha dengeli bir sistemin için ele ele vermeliyizMİT'ten Hakurk'a nokta operasyon

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri