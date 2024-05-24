Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


24 Mayıs 2024 13:49
puanla hediye veren uygulama

Selamlar, harcadığınız kadar puan veren ve bu puanları tekrar harcayabildiğiniz bir uygulama var. Hayat Pay diye bi uygulama ve alışverişlerinizde yaptığınız harcama kadar puan, iade alabileceğiniz bi sistemleri var. Carrefour veya Trendyol, Hepsiburada gibi internet sitelerinden yaptığınız alışverişlerin fiş fotolarını veya sipariş nolarını girerek uygulamadan bi kısmını iade alabiliyorsunuz. Henüz aktif değil ama dijital kart özelliğide var. Aktif hale gelince biriken puanları karta aktarıp kullanabilme imkanı verecek. Güzel bir düşünce olmuş uygulanabilir. Belki kullanmak isteyen olur diye paylaşayım dedim. Ben 1000 puanlık hediye paketi için puan topluyorum ama markette kullanan varsa beğendiler mi bi yazarlarsa sevinirim.

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