KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Mayıs 2024 15:14
79 PUANLA KİT TERCİHİ SON ATAMA

İyi günler. 2022 son merkezî atamada Çeko bölümünden 79 puanla bir kit kurumuna atanma şansım var mı sizce?

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