Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Mayıs 2024 15:56
iller arası
Herkese merhaba iller arası tayinde 2 yıl sartını tamamlamada 15 gün mehil süresi bu sürenin içinde mi acaba bilen varmı

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