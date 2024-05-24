Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Mayıs 2024 16:42
2. Il içi tayin

Bu yil 2. Ilici ve il disi açilirmi acaba.

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