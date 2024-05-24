Merhaba. Engelli öğretmen atamaları için gruplar, geçmiş yılların taban ve kontenjan bilgilerine nasıl ulaşabiliriz? Sınav açıklandı. İlk atama ne zaman olur, hem öğretmenlik hem memurluk için soruyorum.

Merhaba. Engelli öğretmen atamaları için gruplar, geçmiş yılların taban ve kontenjan bilgilerine nasıl ulaşabiliriz? Sınav açıklandı. İlk atama ne zaman olur, hem öğretmenlik hem memurluk için soruyorum.