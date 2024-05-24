Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


24 Mayıs 2024 18:03
Engelli öğretmen atamaları
Merhaba. Engelli öğretmen atamaları için gruplar, geçmiş yılların taban ve kontenjan bilgilerine nasıl ulaşabiliriz? Sınav açıklandı. İlk atama ne zaman olur, hem öğretmenlik hem memurluk için soruyorum.

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