Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Mayıs 2024 18:07
torpil değil de ne?
okulumuz müdürü 1 yıl içerisinde bakanlık soruşturması sonucu; değişik suçlardan dolayı 4 kademe ilerleme durdurulması cezası, 2 maaş kesimi cezası, görevi kötüye kullanma ve gerçeğe aykırı belge düzenlemekten dolayı hakkında savcılığa sıç duyurusu, alanı dışında kendine dyk kursu açtığından dolayı maaş kesim cezası ve aldığı ücretin yasal faizi ile geri ödemesine ve müdürlük görevinin üstünden alınması teklifleri getitils. soruşturma raporunun ilimize gelmesine 2 ay oldu ve okul müdürü hala müdürlük görevine devam ediyor:)) sizce bunun bir gerekçesi veya anlamı var mı? Doğrusu ben bir anlam veremedim..

Sempatikbiri95
Aday Memur
24 Mayıs 2024 18:18

Soruşturma süreci tamamlanmamistir.Hemen okuldaki görevden alınması için tedbirin okul değişikliği teklif edilmesi gerekir.


dgzshmt
24 Mayıs 2024 18:20
soruşturma raporunda; müdürlük görevinin üstünden alınması ve durumuna uygun bir okula yerleştirilmesi var
Sempatikbiri95, 9 dk. önce

Soruşturma süreci tamamlanmamistir.Hemen okuldaki görevden alınması için tedbirin okul değişikliği teklif edilmesi gerekir.

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