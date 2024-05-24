torpil değil de ne?

okulumuz müdürü 1 yıl içerisinde bakanlık soruşturması sonucu; değişik suçlardan dolayı 4 kademe ilerleme durdurulması cezası, 2 maaş kesimi cezası, görevi kötüye kullanma ve gerçeğe aykırı belge düzenlemekten dolayı hakkında savcılığa sıç duyurusu, alanı dışında kendine dyk kursu açtığından dolayı maaş kesim cezası ve aldığı ücretin yasal faizi ile geri ödemesine ve müdürlük görevinin üstünden alınması teklifleri getitils. soruşturma raporunun ilimize gelmesine 2 ay oldu ve okul müdürü hala müdürlük görevine devam ediyor:)) sizce bunun bir gerekçesi veya anlamı var mı? Doğrusu ben bir anlam veremedim..

okulumuz müdürü 1 yıl içerisinde bakanlık soruşturması sonucu; değişik suçlardan dolayı 4 kademe ilerleme durdurulması cezası, 2 maaş kesimi cezası, görevi kötüye kullanma ve gerçeğe aykırı belge düzenlemekten dolayı hakkında savcılığa sıç duyurusu, alanı dışında kendine dyk kursu açtığından dolayı maaş kesim cezası ve aldığı ücretin yasal faizi ile geri ödemesine ve müdürlük görevinin üstünden alınması teklifleri getitils. soruşturma raporunun ilimize gelmesine 2 ay oldu ve okul müdürü hala müdürlük görevine devam ediyor:)) sizce bunun bir gerekçesi veya anlamı var mı? Doğrusu ben bir anlam veremedim..