lütfen bilen biri yatdımcı olsun iki şey sormak istiyorum birincisi kadroya geçtim üni hastanesinde görevliyim istifa edip 6 ay sonra başka bir yere başvurma olayı nedir ikinciside kadroya heçtim kpssye girsem tekrar başka bir üni hastanesine tercih yapıp girebilirmiyim lütfen bilgisi olan varsa yatdımcı olursa çol mutlu olurum

lütfen bilen biri yatdımcı olsun iki şey sormak istiyorum birincisi kadroya geçtim üni hastanesinde görevliyim istifa edip 6 ay sonra başka bir yere başvurma olayı nedir ikinciside kadroya heçtim kpssye girsem tekrar başka bir üni hastanesine tercih yapıp girebilirmiyim lütfen bilgisi olan varsa yatdımcı olursa çol mutlu olurum