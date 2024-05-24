Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


24 Mayıs 2024 18:55
lütfen!!!!
lütfen bilen biri yatdımcı olsun iki şey sormak istiyorum birincisi kadroya geçtim üni hastanesinde görevliyim istifa edip 6 ay sonra başka bir yere başvurma olayı nedir ikinciside kadroya heçtim kpssye girsem tekrar başka bir üni hastanesine tercih yapıp girebilirmiyim lütfen bilgisi olan varsa yatdımcı olursa çol mutlu olurum

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