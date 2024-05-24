Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Mayıs 2024 19:05
4B'li Atanıp Sözleşme İmzalamamak

Bu konu hakkında çok başlık açılmış fakat net bir cevap yok. Mülakatında başarılı olduğum bir kuruma atama için evrak teslim etmem gerekiyor. Fakat açıklanmasını beklediğim iki pozisyon daha var ve bunların açıklanma tarihleri, evrak teslim etmem gereken kurumun son evrak teslim tarihinden sonrasına kalıyor. Açıkta kalmamak için evraklarımı teslim etmek istiyorum fakat diğer iki pozisyondan biri gelirse evrak tesliminden sonra (bu atanmak anlamına geliyor) diğer pozisyonlardan birinin olumlu sonuçlanması durumunda evrak teslim ettiğim kurumla sözleşme imzalamayıp feragat dilekçesi yazarak yeni açıklanan pozisyonda işe başlayabilir miyim? Bu durumu yaşayan biri varsa ve cevaplarsa çok sevinirim.

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