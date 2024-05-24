Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Mayıs 2024 19:42
Sürgün+İhraç

Böyle bir ceza mümkün mü , ikisini de vermesi için adam öldürmem lazım lakin ne adam öldürdüm , ne cinsel istismar ne de rüşvet var. Ve hiç bir disiplin cezam da yok.


catman23
24 Mayıs 2024 19:49
ne sebebten böyle bir ceza aldınız

katip1988
Memur
24 Mayıs 2024 20:08

Doğru idare mahkemesine gideceksin. Başka seçenek yok maalesef

Toplam 2 mesaj

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