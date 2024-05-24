Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Mayıs 2024 19:44
Amirin mobbing uygulaması

İlçe milli eğitim müdürlüğünde memurum. Birim Şefi ile anlaşamadığıma ve sürekli Tartıştığımızı ve bu sebeple ilçe müdürlüğünde başka birimde görevlendirilme talebime dair diilekçe verdim. Dilekçem reddedildi. İl milli eğitim müdürlüğüne de bu konuyla ilgili dilekçe verdim. Dilekçeme 1 ay geçmesine rağmen cevap verilmedi ve il mebe yazınca yine aynı birimde görevlendirildim ve şahsımın yapmadığı başka memur arkadaşın yaptığı işler ve şefin yaptığı bazı işlerde yazılı olarak bana verildi. Herhangi bir konuda bir tartışma çıktığında yada eşit iş dağılımı neden yapmadığını herhangi bir işle ilgili sorduğum da ben şefim beni sorgulayamazsın gerekirse bütün işleri sana yaptırırım diyor ve herhangi bir şeye itiraz etmem halinde şef ve müdür tarafıma tutanak tutup soruşturma açma peşinde yani ceza almamın peşindeler. Bunun haricinde de şef bana müdürün beni sürmek istediğini sürekli arkamdan iyi konuşmadığını söylüyor. Bu konularla ilgili cimere tarafımla şahsi olarak müdürün ve şefin uğraştığını bana mobbing uyguladıkları yazsam bir sonuç elde edermiyim?


Sempatikbiri95
Aday Memur
24 Mayıs 2024 20:38

Müdüre gidip sorun şefime benden memnun olmadığınızı söylemişsiniz sürecekmişsiniz bana sürekli böyle söylüyor deyin.Yok öyle birşey diyecek rahatlarsınız.Fazla iş verdiğinde başınız ağrısın ishal olun yapmayın.Diğerine vermek zorunda kalsın.İlla gitmek istiyorsanız bunları yapmayın savcılığa gidip mobinge uğradığınızı işinizi yapmanıza engel olunduğunu belirterek şikayet edin.Cimere yazarsanız bişey çıkmaz Şefe gidiyor cimer şikayeti.


veli parsadan
Aday Memur
24 Mayıs 2024 20:41

benzeri benim de başımda var. hiç uğraşmayın ve hemen uzaklaşın bence. tayin alma şansınız varsa tabii. diğer türlü sonuç alana kadar canınız çok daha fazla sıkılacak. en çok da bunu bildiklerinden böyle rahat davranabiliyorlar.

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