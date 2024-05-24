Amirin mobbing uygulaması

İlçe milli eğitim müdürlüğünde memurum. Birim Şefi ile anlaşamadığıma ve sürekli Tartıştığımızı ve bu sebeple ilçe müdürlüğünde başka birimde görevlendirilme talebime dair diilekçe verdim. Dilekçem reddedildi. İl milli eğitim müdürlüğüne de bu konuyla ilgili dilekçe verdim. Dilekçeme 1 ay geçmesine rağmen cevap verilmedi ve il mebe yazınca yine aynı birimde görevlendirildim ve şahsımın yapmadığı başka memur arkadaşın yaptığı işler ve şefin yaptığı bazı işlerde yazılı olarak bana verildi. Herhangi bir konuda bir tartışma çıktığında yada eşit iş dağılımı neden yapmadığını herhangi bir işle ilgili sorduğum da ben şefim beni sorgulayamazsın gerekirse bütün işleri sana yaptırırım diyor ve herhangi bir şeye itiraz etmem halinde şef ve müdür tarafıma tutanak tutup soruşturma açma peşinde yani ceza almamın peşindeler. Bunun haricinde de şef bana müdürün beni sürmek istediğini sürekli arkamdan iyi konuşmadığını söylüyor. Bu konularla ilgili cimere tarafımla şahsi olarak müdürün ve şefin uğraştığını bana mobbing uyguladıkları yazsam bir sonuç elde edermiyim?