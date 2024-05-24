Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Mayıs 2024 20:25
Hemşire alımı ne zaman olur ?

Arkadaşlar merhaba. Ben yeni mezun bir hemşireyim. Ancak alım ile ilgili endişelerim var tasarruf politikasından dolayı. Sağlık bakanlığının hemşirelik sonraki hemşire alımı ne zaman olur? İkinci bir sorum ise üniversite hastaneleri ne zaman alım yapar örneğin hacettepe gazi vs hastaneleri ne zaman alım yapar? Şimdiden teşekkürler.

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