Nasıl yapsak bu işi?

Arkadaşlar sizin de reklamlardan içeriği göremediğiniz oluyor mu? Mesela şu an yazdığım iletinin bile üstünde duruyorlar, ekranı kaydırmadan ne yazdığımı ne de yazılanı göremiyorum. Hatta bazen öyle ki tüm sayfayı kaplıyor reklamlar ve sayfa yenilemeden hiçbir şey görünmüyor. Bir içeriğe ulaşmak için birsürü şeyi kapatıp ekran kaydırmak, sayfa yenilemek falan gerekiyor ki bu da hiç pratik değil. Var mı bunun bir çözümü?