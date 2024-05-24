Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Mayıs 2024 20:44
Nasıl yapsak bu işi?

Arkadaşlar sizin de reklamlardan içeriği göremediğiniz oluyor mu? Mesela şu an yazdığım iletinin bile üstünde duruyorlar, ekranı kaydırmadan ne yazdığımı ne de yazılanı göremiyorum. Hatta bazen öyle ki tüm sayfayı kaplıyor reklamlar ve sayfa yenilemeden hiçbir şey görünmüyor. Bir içeriğe ulaşmak için birsürü şeyi kapatıp ekran kaydırmak, sayfa yenilemek falan gerekiyor ki bu da hiç pratik değil. Var mı bunun bir çözümü?


Datdiriditdit
Aday Memur
24 Mayıs 2024 21:16

Brave tarayıcı kullanın reklam derdiniz olmasın


elemanaraniyor
Memur
24 Mayıs 2024 21:58

Kesinlikle haklısınız. Reklamdan birşey yapılamıyor

Toplam 2 mesaj

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