Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Mayıs 2024 21:20
2024 tayin

binlerce jandarma personeli atama sonuçlarını bekliyor ama hala ses seda yok , bu bekleyişin sebebini nedir acaba ?


murat_326
Şube Müdürü
24 Mayıs 2024 21:34

Bugün açıklanabilir bilir diye söylenti vardı


baha3454
Şef
24 Mayıs 2024 21:38
25 i sabah açıklanacak

ByAstsubay
Memur
24 Mayıs 2024 21:48

bekliyoruz

murat_326, 1 saat önce

Bugün açıklanabilir bilir diye söylenti vardı

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