Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Mayıs 2024 21:21
2 yıla 1 kademe

Merhaba değerli arkadaşlar. Zorunlu hizmetimi bitirdim ve halen zorunlu hizmet bölgesinde görev yapıyorum. Kalkınmada öncelikli illere verilen 2 yıla 1 kademe uygulamasından dolayı kademe almak için dilekçe verdim fakat zorunlu hizmet muafiyetinden dolayı o hak kalktı denildi. İyi de arkadaş ben zorunlu hizmetimi yapmışım benden niye kesiyorsun??


Sedattoprak
24 Mayıs 2024 22:30

Ben de sizinle aynı durumdayım. Zorunlu hizmetini tamamlayanlar cezalandırılıyor

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl ici açıklanan illerSınavı erken bitirip konuşan öğrenciLGS SorunsalıÖmk neden meclise gelmedi?Pansiyon nöbeti puan adaletsizliğiÖmk bu seneye yetişir mi?Ömk Neden Paylaşılmıyor ?il içi kaçta açıklanır acep?ÖMK 22.05.2024 te Mecliste bu arada bazı maddeler basına sızmış !Ömkda başöğretmenlik süresi ne olur.?

Sözlük

badana 1 Giyim tarzı 5 beşiktaş 1 yasımı tutacaksın 1 şu an çalan şarkı 1 yetenek 1 Tutankhamun 1 güreş 1 straplez 1 Kamuda servis araçlarının kaldırılması 4

Son Haberler

Başakşehir'de hemşeri derneğine silahlı saldırı: 4 yaralıEdirne'de 'Tiny House' yıkımında arbede; gözaltılar varMHP'li Kılavuz: Sinan Ateş suikastının içinde olanın Allah belasını versinGalata Kulesi yarın yeniden ziyarete açılacakFETÖ firarisi Akın İpek, İngiltere'de zenginler listesinde!

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri