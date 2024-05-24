Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mayıs 2024 21:30
Kayseri hakkında bilgi

Arkadaslar Kayseri iline mazeret tayini ile gelmeyi düşünüyorum. Trafikte çalışıyorum. Evliyim bir çocuğum var. Merkeze verme durumu nedir. Ayrıca lojman durumu calisma saatleri nasil bilgi verebilir misiniz

Çok Yazılan Konular

2024 genel atama dönemiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolis olmanın pişmanlığı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİcralık polisler tek başlıkEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıBekçi maaşlarına iyileştirme yapılacağı duyumuHamyo soruşturmasıDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİcralık olmam kesinleşti, önerileriniz

Sözlük

bandırma vapuru 1 van kedisi 1 Bugün olanlar 3 uçuk kaçık fikirler 2 Tutankhamun 1 Security 2017 1 şu an çalan şarkı 1 benzetmek 2 sokak hayvanları 1 Halka Arz 3

Son Haberler

Dışişleri Bakanlığı 170 personel alacakEmniyet ve Jandarma'da 2024 yılı genel atamaları yapıldıYKS için çevrim içi deneme sınavları bugün başlıyorAntalya'da dereye düşen otomobildeki kayıp 2 kişiden birinin cesedi bulunduBakan Işıkhan'dan EYT açıklaması: 2,5 milyon kişi daha sisteme dahil olacak

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri