Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Mayıs 2024 23:20
Seminer il içi

Arkadaşlar, seminerleri il içi farklı ilçede alabiliyor muyuz?Geçmiş yıllarda, pandemiden önce, bir ya da iki yıl böyle bir uygulama olmuştu sanırım.


bahçesaray
Memur
24 Mayıs 2024 23:25
hayır veri.meb te yazmayın diyor
Toplam 1 mesaj

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