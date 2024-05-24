Doğum sonrasındaki Haklar

Merhaba hocalarım ben kadrolu kamu personeliyim. Eşim 32 haftalık gebe ve hayırlısıyla 7 temmuzda doğumun olacağı öngörülüyor. Sorum şu ki eşim şu an ücretli öğretmen olarak çalışıyor ancak 16 haziranda okulların kapanmasıyla yapılan sözleşmesi bitiyor ve sigortalılık süresi bitiyor. Normal şartlarda çalışmaya devam etseydi doğum izni parasını alabilecekti ama doğum okullar kapandıktan sonra gerçekleştiği ve eşimin 16 haziranda sözleşmesinin bitiyor olmasıyla bu paradan faydalanamıyor mu demek oluyor?Bu ilk çocuğumuz olacak ve haklarımızın ne olduğunu yeni yeni okuyorum açıkçası :)

Merhaba hocalarım ben kadrolu kamu personeliyim. Eşim 32 haftalık gebe ve hayırlısıyla 7 temmuzda doğumun olacağı öngörülüyor. Sorum şu ki eşim şu an ücretli öğretmen olarak çalışıyor ancak 16 haziranda okulların kapanmasıyla yapılan sözleşmesi bitiyor ve sigortalılık süresi bitiyor. Normal şartlarda çalışmaya devam etseydi doğum izni parasını alabilecekti ama doğum okullar kapandıktan sonra gerçekleştiği ve eşimin 16 haziranda sözleşmesinin bitiyor olmasıyla bu paradan faydalanamıyor mu demek oluyor?Bu ilk çocuğumuz olacak ve haklarımızın ne olduğunu yeni yeni okuyorum açıkçası :)