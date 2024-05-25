Lise Hazırlık Öğretim Görevlisine Kademe İlerlemesi Vermez mi?

Merhabalar,

Öğretim görevlisiyim, lisede +1 yıl hazırlık sınıfında okudum.

Kurumuma diplomamı verip kademe ilerlemesinin yapılmasını istedim. İlerleme yapıldı fakat Görev kademem sabit bırakıldı.

Görev: 5/3

Kazanılmış: 7/3

Emeklilik: 7/3

İken ilerleme yapılmış ve sonuç şöyle olmuş.

Görev: 5/3

Kazanılmış: 6/1

Emeklilik: 6/1

Görev Derece/Kademem sabit bırakılıp Kazanılmış ve Emeklilik kademem ilerletilmiş.

Bilgi için görüştüğümde, öğretim görevlisinin zaten Emeklilik ve Kazanılmıştan 2 Derece önde gittiği için Görev ilerlemesini vermiyoruz yanıtı aldım.

Önde gitme olayı ise Görev: 6/1 Kazanılmış: 8/1 Emeklilik: 8/1 şeklinde başladım.

Meslek Lisesinde ve Teknik Eğitim Fakültesinde okudum.

Başka bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışıp bizim kurumumuza gelmiş bir tanıdığım var. Hazırlık ilerlemesi onun kurumunda Görev içinde yapılmış.

Kanuni bir hakkım ise bu ilerlemenin yapılması için başvuruda bulunacağım ama öncesinde sizlerden fikir ve bilgi almak istedim.

Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

https://karararama.danistay.gov.tr/getDokuman?id=694099700&arananKelime=%20E:2020/2808,%20K:2021/139