Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Mayıs 2024 07:30
Aday Öğretmen Askerlil İşlemleri

Merhaba herkese. Benim askerlik tecilim 16 Haziranda sona ermekte. Yoklama kaçağı durumuna düşmemek için bu süreye kadae başvuru yapacağım ancak bir yandan da eylül öğretmen atamasında da atanma gibi bir durumum var. Yoklamaya katıldıktan sonra gerekli evraklarla müracaat etsem 1 sene tecil hakkımdan yararlanabiliyor muyum? Bilen biri varsa bilgilendirirse sevinirim. Teşekkürler.

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