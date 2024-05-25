Her adli soruşturmaya idari soruşturma açılır mı?

Arkadaşlar malum konudan 2 yıl önce ifade verdim. Detaya çok girmeyeceğim. Bi kaç gün önce AD koduyla kyok kararı geldi herşey temiz. Bu süreçte yani 2 yıldır herhangi bir idari soruşturma açılmadı. Arayan soran olmadı.Açılıp direk kapanmış mıdır anlayamadım. Bilgisi olan varsa sevinirim.

Arkadaşlar malum konudan 2 yıl önce ifade verdim. Detaya çok girmeyeceğim. Bi kaç gün önce AD koduyla kyok kararı geldi herşey temiz. Bu süreçte yani 2 yıldır herhangi bir idari soruşturma açılmadı. Arayan soran olmadı.Açılıp direk kapanmış mıdır anlayamadım. Bilgisi olan varsa sevinirim.