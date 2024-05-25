Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 08:23
Her adli soruşturmaya idari soruşturma açılır mı?
Arkadaşlar malum konudan 2 yıl önce ifade verdim. Detaya çok girmeyeceğim. Bi kaç gün önce AD koduyla kyok kararı geldi herşey temiz. Bu süreçte yani 2 yıldır herhangi bir idari soruşturma açılmadı. Arayan soran olmadı.Açılıp direk kapanmış mıdır anlayamadım. Bilgisi olan varsa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

2024 genel atama dönemiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolis olmanın pişmanlığı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİcralık polisler tek başlıkEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıBekçi maaşlarına iyileştirme yapılacağı duyumuHamyo soruşturmasıDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİcralık olmam kesinleşti, önerileriniz

Sözlük

selena 1 crop 2 alili şarkı ve türkülerimiz 1 Halka Arz 3 beşiktaş 2 Giyim tarzı 5 badana 1 dersi kaynatmak 1 Kamuda servis araçlarının kaldırılması 4 kıllanmak 1

Son Haberler

Eşini, evde boğazı kesilmiş halde bulduMeteoroloji il il uyardıDiyarbakır'da terör operasyonu: Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildiEhliyet sınavında özel düzenekle kopya: 3 kişi tutuklandıBu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri