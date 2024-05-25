Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


25 Mayıs 2024 09:10
Sağlık Mazereti Örnek Dilekçe

Selamün aleyküm arkadaşlar.

Engelli raporu ile sağlık mazereti nakil talebinde bulunacam. Elinde örnek dilekçe olan varsa paylaşabilir mi rica etsem?

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