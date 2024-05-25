İstanbul 2024 atama

hahahahahah :) gelirse gelir canım benim emin ol senin gibi burada meslektaşlarımın kötülüğünü düşünmem. Merak etme düşündüğün gibi herkesi İstanbula vermediler. Arkandan yediğin küfürlerle güzel bir hayat diliyorum byby :)

hahahahahah :) gelirse gelir canım benim emin ol senin gibi burada meslektaşlarımın kötülüğünü düşünmem. Merak etme düşündüğün gibi herkesi İstanbula vermediler. Arkandan yediğin küfürlerle güzel bir hayat diliyorum byby :)