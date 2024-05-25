Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 10:36
İstanbul 2024 atama

Hayırlı olsun gelenlere


ey.imikis
Aday Memur
25 Mayıs 2024 10:44

:))


pol29
Aday Memur
25 Mayıs 2024 10:47
bu at hırsızını bilen bilir bilmeyen ciddiye almasın. Troldür.

Anderson1
Şef
25 Mayıs 2024 10:55

İstanbulmu geldi at hırsızı:)

pol29, 4 saat önce
bu at hırsızını bilen bilir bilmeyen ciddiye almasın. Troldür.

pol29
Aday Memur
25 Mayıs 2024 11:44
hahahahahah :) gelirse gelir canım benim emin ol senin gibi burada meslektaşlarımın kötülüğünü düşünmem. Merak etme düşündüğün gibi herkesi İstanbula vermediler. Arkandan yediğin küfürlerle güzel bir hayat diliyorum byby :)

kral122
Daire Başkanı
25 Mayıs 2024 11:46

Senin nereye çıktı at ağızlı

Anderson1, 4 saat önce

İstanbulmu geldi at hırsızı:)


pol29
Aday Memur
25 Mayıs 2024 11:49
güldürdün kardeşim ya :)) iyidi bu.
kral122, 3 saat önce

Senin nereye çıktı at ağızlı


Anderson1
Şef
25 Mayıs 2024 12:12

At hırsızı benm güzel biryere çıktı senin nereye çıktı at ağızlı:) Hadi bakalım İstanbula gelin

kral122, 3 saat önce

Senin nereye çıktı at ağızlı


kral122
Daire Başkanı
25 Mayıs 2024 12:22

At ağızlı ben İstanbul da başladım 2016 Şırnak uludere de yaptım 2019 da yine İstanbul geldim 4 sene sonra yine sarka gideceğim ama İstanbul da çalıştığım için senin gibi ağlamadım İstanbul da emekli olacam

Anderson1, 3 saat önce

At hırsızı benm güzel biryere çıktı senin nereye çıktı at ağızlı:) Hadi bakalım İstanbula gelin


Anderson1
Şef
25 Mayıs 2024 12:30

At ağızlı bebeto seni

kral122, 3 saat önce

At ağızlı ben İstanbul da başladım 2016 Şırnak uludere de yaptım 2019 da yine İstanbul geldim 4 sene sonra yine sarka gideceğim ama İstanbul da çalıştığım için senin gibi ağlamadım İstanbul da emekli olacam


Aspirin46
Aday Memur
25 Mayıs 2024 12:46

Noldu kendini yirtiyordun tayin aciklanmadan herkes gelecek diyorsun ne oldu ebeninkini gordunmu millet ipka vermemiş ipka ile yerinde bırakılmış


Anderson1
Şef
25 Mayıs 2024 12:50

Gelen birsürü adam var olum istanbula :)

Aspirin46, 2 saat önce

Noldu kendini yirtiyordun tayin aciklanmadan herkes gelecek diyorsun ne oldu ebeninkini gordunmu millet ipka vermemiş ipka ile yerinde bırakılmış


kral122
Daire Başkanı
25 Mayıs 2024 13:02

Lan bebe istanbulda çalışmaktan ağlıyorsun

Anderson1, 3 saat önce

At ağızlı bebeto seni


Bizekiydilar
Memur
25 Mayıs 2024 13:07

Sorduklarımızın cogu ilk tercihine gitmiş valla onlarda da hiç istanbul yok. istanbulu yenimezunlarla kapatıcaklar anlasılan .

kral122, 3 saat önce

At ağızlı ben İstanbul da başladım 2016 Şırnak uludere de yaptım 2019 da yine İstanbul geldim 4 sene sonra yine sarka gideceğim ama İstanbul da çalıştığım için senin gibi ağlamadım İstanbul da emekli olacam


kral122
Daire Başkanı
25 Mayıs 2024 14:03

Çift maaş ve bekarlari göndermişler

Bizekiydilar, 2 saat önce

Sorduklarımızın cogu ilk tercihine gitmiş valla onlarda da hiç istanbul yok. istanbulu yenimezunlarla kapatıcaklar anlasılan .

Toplam 14 mesaj

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