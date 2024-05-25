KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Mayıs 2024 11:09
Kültür ve Turizm Bakanlığı Mülakat
mülakata giren mimar mühendis arkadaşlar bilgi verebilir misiniz kaç soru soruluyor, hangi tarz soru soruluyor ?

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