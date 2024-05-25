Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 11:10
Atama sorgu sonucu: kayıt bulanamadı

sebebi nedir??


Fraktal34
Aday Memur
25 Mayıs 2024 11:14

Muhtemelen gönüllü şark için tercihte bulunmuşsunuz, anlamı da tercihinizlerinizden herhangi birine verilmemişsiniz


save001
Daire Başkanı
25 Mayıs 2024 11:21
şark ilinde batı için tercih yapıldı sürede doldu

tsubasa17
Aday Memur
25 Mayıs 2024 11:31
Emekliliğe ayırmış olabilirler:D

hardboy48
Aday Memur
25 Mayıs 2024 11:42

Batı dilekçe verdim kayıt bulunamadi diyor bazı arkadaşların kanuni görev yeri degismis nasıl oluyor anlamadım


The Rose
Aday Memur
25 Mayıs 2024 13:24

Kayıt bulunamadı demek olumsuz mu demek?


Cabbar Beşekatlar
Aday Memur
25 Mayıs 2024 14:24

Beraber çalıştığım 22.dönem bir arkadaş var. İpka vermedi, mazeret dilekçesi yazmadı.İpka vermeyen Bütün devrelerinin tayini çıktı. Ama onun tayin sonucunda kayıt bulunamadı yazıyor. Aynı durumda olan ya da bilgisi olan var mı.

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