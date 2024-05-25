Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Mayıs 2024 11:15
Memur düşmanlığı

Dün ankara.trafik isimli hesapta servis şoförlerinin "servisime dokunma" tepkisi vardı. Yorumlar korkunçtu. Insanlar memurları düşman olarak görüyor. Her türlü hakareti yapıyor. Sizler ne düşünüyorsunuz. Memur hakediyor mu bunu. Neden boyle bir kutuplaşma oldu


mgkh
Aday Memur
25 Mayıs 2024 11:47
konunun memur ile alakası ne ? neden düşmanlar? servise dokunan memur değil ki hükumet.

Lepistesyavrusu
Kapalı
25 Mayıs 2024 12:01

Memurlarinda halka karismasi gerekiyormus :D onlarin vergileriyle servise biniliyormus. Toplu tasima kullanmalilarmis.

mgkh, 1 saat önce
konunun memur ile alakası ne ? neden düşmanlar? servise dokunan memur değil ki hükumet.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Esnek ve Uzaktan ÇalışmaMaaş eksik almak2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımİş bankası YapılandırmaAcill .. derece kademe farkı ödemesi hakkında bilgisi olan var mıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemuriyetten Önceki AskerlikÖMK Neden Hala meclise gelmedi? Konu ile ilgili bilgisi olan var mı2024 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı (Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi)Memur düşmanlığı

Sözlük

badana 1 selena 1 kıllanmak 1 bandırma vapuru 1 yetenek 1 benzetmek 2 uçuk kaçık fikirler 2 hissizlik 1 şu an çalan şarkı 1 crop 1

Son Haberler

Zeytinburnu Marmaray istasyonunda intihar girişimiKVKK'dan çevrim içi oyun firmasına para cezasıVergi rekortmenleri her yıl ağustos sonuna kadar açıklanacakDoğurganlık hızındaki düşüş, emeklilik sisteminde yükü artıracakErdoğan: Azerbaycan'ın kaydettiği ilerlemelerden gurur duyuyoruz

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri