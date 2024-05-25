KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


25 Mayıs 2024 11:21
kaç ay çalışmam gerekir?
Hakim-savcı sınavına kaç ay çalışmam gerekir ki sınavdan 80 civarı puan alırım? Şimdiden teşekkür ederim.

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