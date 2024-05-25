Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 11:31
batman tayin
Batman iline tayin çıktı, ilde lojman durumu nasıl?

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