Şırnak 2024 atama

merkezde yeni TOKİ ve iki yerde daha var merkez cizreye göre yazın daha serin çevre iller Mardin Batman Diyarbakır'a godebilirsin hava alanı var yeni yeni gelişti Cizre'de küçük bir AVM var

merkezde yeni TOKİ ve iki yerde daha var merkez cizreye göre yazın daha serin çevre iller Mardin Batman Diyarbakır'a godebilirsin hava alanı var yeni yeni gelişti Cizre'de küçük bir AVM var