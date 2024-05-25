Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 11:48
Şırnak 2024 atama

Şırnak hakkında bilgi verebilecek var mı?


serifbjk
Aday Memur
25 Mayıs 2024 12:40
Bende Bursa'dan gidiyorum. Lojmanlar hakkında bilgi verebilecek var mı?

Mehmet5184
Aday Memur
25 Mayıs 2024 12:47

Merkezde yok cizre cok yogun ve sıcak güclükonak 2 yıl orada kirada uygun

serifbjk, 2 saat önce
Bende Bursa'dan gidiyorum. Lojmanlar hakkında bilgi verebilecek var mı?

Alp340626
Aday Memur
25 Mayıs 2024 13:51
merkezde yeni TOKİ ve iki yerde daha var merkez cizreye göre yazın daha serin çevre iller Mardin Batman Diyarbakır'a godebilirsin hava alanı var yeni yeni gelişti Cizre'de küçük bir AVM var

coderart
Memur
25 Mayıs 2024 14:14

Şırnak görev yerini önceden belirleyip açıklıyor mu? Ev veya Lojman kolaylığı nerelerde iyi?

Toplam 4 mesaj

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