Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 11:48
ŞIRNAK TAYİN

Şırnak hakkında bilgi verebilecek var mı?


serifbjk
Aday Memur
25 Mayıs 2024 12:40
Bende Bursa'dan gidiyorum. Lojmanlar hakkında bilgi verebilecek var mı?

Mehmet5184
Aday Memur
25 Mayıs 2024 12:47

Merkezde yok cizre cok yogun ve sıcak güclükonak 2 yıl orada kirada uygun

serifbjk, 28 dk. önce
Bende Bursa'dan gidiyorum. Lojmanlar hakkında bilgi verebilecek var mı?
Toplam 2 mesaj

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