Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 11:51
Siirt Tayin 2024

Siirt'e çıkanlar bu başlıkta toplanalım, ilçeleri ve lojmanı ne zaman seçmeye başlayacağız acaba


Mahoni.
Aday Memur
25 Mayıs 2024 12:01

Hiç bi bilgim yok. Akışına bıraktım.


Küçük polis
Şef
25 Mayıs 2024 13:01

Size bir nasihat dişarıdan tutun evinizi.

Toplam 2 mesaj

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