Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 12:05
Diyarbakır 2024 atama

Tayini çıkan arkadaşlar hakkımızda hayırlısı olsun İstanbul'dan diyarbakıra çıktı tayinim


karagalip06
25 Mayıs 2024 13:39
Cümleten hayırlı olsun tüm devrelerime abilerime ablalarıma. Tayinim Diyarbakır'a çıktı genel bilgi verebilecek olan varsa seve seve dinlerim :)

Özeltim34
Aday Memur
25 Mayıs 2024 13:45
öncelikle herkese hayırlı olsun. şehir imkanlar bakımından çok iyi sağlık olanakları sosyal imkanları eğitim koşulları güzel fakat iş konusunda istanbulu aratmaz. yoğun bir şehir ve ev konusu sıkıntılı biraz elinizi acele tutmanız gerekiyor.

sedat0707
Aday Memur
25 Mayıs 2024 14:00

DİYARBAKIRA GELENLERE HAYIRLI OLSUN.. DİYARBAKIR ÇOK YOĞUN. EK GÖREVİ ŞARK İLLERİNE KIYASLA EN YOĞUN OLAN İL OLABİLİR.. EV KİRALARI SON BİR YILDA ÇOK ARTTI.. DIŞ İLÇE OLARAK İL MERKEZİNE EN YAKIN İLÇELER ERGANİ.. EĞİL VE ÇINAR... KADRO GENELLİKLE ÇAKMA 12/36 ÇALIŞIYOR.. MERKEZ OKUL HASTANE GİBİ KONULARDA SIKINTI YAŞAMAZSINIZ. BAŞKA SORMAK İSTEDİĞİNİZ KONULARDA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIRIM..


karagalip06
25 Mayıs 2024 14:33
Abi oturulabilecek en iyi yerler nereler
sedat0707, 1 saat önce

DİYARBAKIRA GELENLERE HAYIRLI OLSUN.. DİYARBAKIR ÇOK YOĞUN. EK GÖREVİ ŞARK İLLERİNE KIYASLA EN YOĞUN OLAN İL OLABİLİR.. EV KİRALARI SON BİR YILDA ÇOK ARTTI.. DIŞ İLÇE OLARAK İL MERKEZİNE EN YAKIN İLÇELER ERGANİ.. EĞİL VE ÇINAR... KADRO GENELLİKLE ÇAKMA 12/36 ÇALIŞIYOR.. MERKEZ OKUL HASTANE GİBİ KONULARDA SIKINTI YAŞAMAZSINIZ. BAŞKA SORMAK İSTEDİĞİNİZ KONULARDA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIRIM..

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