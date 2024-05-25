Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 12:21
Batı batı atamaları açıklanmadı mı?

arkadaslar bati bati tayin yazan varmi baska.sonuc simdimi aciklandi yoksa baska bir zamandami ayri aciklaniyor


polacayip
Aday Memur
25 Mayıs 2024 12:28
bende aydından ankara yazdım çıkar mı diye bakıyorum ama açıklanmadı

Thedarkknightt
Aday Memur
25 Mayıs 2024 12:34

kimi benim bati bati tayini aciklandi yaziyor.kimi temmuzda aciklanir yaziyor


Oznendr
Aday Memur
25 Mayıs 2024 12:35

Sefim aydın bırakılır mı ya Ankara'ya umuyorum geçerli sebebin vardır yoksa gelmezdin diye dusunuyorum

polacayip, 3 saat önce
bende aydından ankara yazdım çıkar mı diye bakıyorum ama açıklanmadı

polacayip
Aday Memur
25 Mayıs 2024 12:42
geçerli bir sebebim var ancak hala çıkar mı diye tereddüt ediyorum
Oznendr, 3 saat önce

Sefim aydın bırakılır mı ya Ankara'ya umuyorum geçerli sebebin vardır yoksa gelmezdin diye dusunuyorum


Akaar
Aday Memur
25 Mayıs 2024 13:19

Şefim bende anlardan Aydını düşünüyorum memnunmuydın Aydın dan


martenickaa
Aday Memur
25 Mayıs 2024 13:30
ağustosta açıklanacak diye duydum arkadaşlar

polacayip
Aday Memur
25 Mayıs 2024 13:31
aydın güzel şehir ülkenin en güzel tatil beldeleri burada meyvesi sebzesi bol herşey güzel ancak bazı ilçelerinde kiralar fazla yüksek Kuşadası Didim gibi
Akaar, 2 saat önce

Şefim bende anlardan Aydını düşünüyorum memnunmuydın Aydın dan


Kaan Tigin
Aday Memur
25 Mayıs 2024 14:01
benim anlamadığım Şubat'ta verdiğim dilekçe genel atama döneminde değerlendirilecektir yazıyordu ve hala öyle yazıyor.... genel atama dönemi açıklandı ama bizimki açıklanmadı ... beklemekten başka çare yok...
Thedarkknightt, 3 saat önce

kimi benim bati bati tayini aciklandi yaziyor.kimi temmuzda aciklanir yaziyor


Thedarkknightt
Aday Memur
25 Mayıs 2024 14:19

tayin sorgulama yaptinmi

Kaan Tigin, 1 saat önce
benim anlamadığım Şubat'ta verdiğim dilekçe genel atama döneminde değerlendirilecektir yazıyordu ve hala öyle yazıyor.... genel atama dönemi açıklandı ama bizimki açıklanmadı ... beklemekten başka çare yok...

Kaan Tigin
Aday Memur
25 Mayıs 2024 14:20
aynen kayıt bulunamadı yazıyor
Thedarkknightt, 51 dk. önce

tayin sorgulama yaptinmi


Thedarkknightt
Aday Memur
25 Mayıs 2024 14:24

benim durumda ayni

Kaan Tigin, 50 dk. önce
aynen kayıt bulunamadı yazıyor

ugucum
Aday Memur
25 Mayıs 2024 14:39
benim de aynı
Kaan Tigin, 1 saat önce
benim anlamadığım Şubat'ta verdiğim dilekçe genel atama döneminde değerlendirilecektir yazıyordu ve hala öyle yazıyor.... genel atama dönemi açıklandı ama bizimki açıklanmadı ... beklemekten başka çare yok...

hardboy48
Aday Memur
25 Mayıs 2024 14:47

Arkadaşlar Batıdan batıya açıklamalar var nasıl oluyor bu iş biz Mart'ta verdik genel atama döneminde değerlendirilecektir diyor kayıt bulunamadi yazıyor


Kaan Tigin
Aday Memur
25 Mayıs 2024 14:57
eğer olumsuz olsaydı dilekçe talebiniz değerlendirilmiş ve uygun görülmemiştir yazardı bence beklemek gerek...
hardboy48, 23 dk. önce

Arkadaşlar Batıdan batıya açıklamalar var nasıl oluyor bu iş biz Mart'ta verdik genel atama döneminde değerlendirilecektir diyor kayıt bulunamadi yazıyor

Toplam 14 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 genel atama dönemiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolis olmanın pişmanlığı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİcralık polisler tek başlıkEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıBekçi maaşlarına iyileştirme yapılacağı duyumuHamyo soruşturmasıİstanbul 2024 atamaBatı batı atamaları açıklanmadı mı?

Sözlük

Pizza 1 crop 1 Halka Arz 2 Kamuda servis araçlarının kaldırılması 1 zeytinyağı 1 alili şarkı ve türkülerimiz 1 badana 1 hissizlik 1 selena 1 Bugün olanlar 3

Son Haberler

Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısıBu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?Türkiye Sağlık Vadisi'nin kuruluşuna dair kararname Resmi Gazete'deNuman Kurtulmuş: İsrail devletinin hiçbir saygınlığı kalmadıYurtdışında çalışan, Türkiye'den emekli olmak için nasıl bir yol izlemeli?

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri