Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 12:21
bati bati tayin

arkadaslar bati bati tayin yazan varmi baska.sonuc simdimi aciklandi yoksa baska bir zamandami ayri aciklaniyor


polacayip
Aday Memur
25 Mayıs 2024 12:28
bende aydından ankara yazdım çıkar mı diye bakıyorum ama açıklanmadı

Thedarkknightt
Aday Memur
25 Mayıs 2024 12:34

kimi benim bati bati tayini aciklandi yaziyor.kimi temmuzda aciklanir yaziyor


Oznendr
Aday Memur
25 Mayıs 2024 12:35

Sefim aydın bırakılır mı ya Ankara'ya umuyorum geçerli sebebin vardır yoksa gelmezdin diye dusunuyorum

polacayip, 40 dk. önce
bende aydından ankara yazdım çıkar mı diye bakıyorum ama açıklanmadı

polacayip
Aday Memur
25 Mayıs 2024 12:42
geçerli bir sebebim var ancak hala çıkar mı diye tereddüt ediyorum
Oznendr, 33 dk. önce

Sefim aydın bırakılır mı ya Ankara'ya umuyorum geçerli sebebin vardır yoksa gelmezdin diye dusunuyorum

Toplam 4 mesaj

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