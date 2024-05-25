Avanssız Görevlendirme

Merhaba,

İl dışında yapılan eğitim görevlendirmeleri için avans talep edildiğinde, idare tarafından avans verilmediğinde ya da hiçbir cevap verilmediğinde nasıl bir yol izlenmeli?

Nisanda 12500 TL, mayısta 3500 TL, toplamda 16000 TL yolluk halen ödenmedi. Şimdi bir kez daha Ankara?ya görevlendirmem çıktı. Kurumumuzu fonlama gibi bir zorunluluğumuz mu var?

İl dışına çıkmak, orada konaklama ve günlük giderler için bir bütçe ayıramayacaksa/yoksa idarece avans verilmediği takdirde önceden durumu bildirerek il dışına gitmeme hakkı doğmaz mı?