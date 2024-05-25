Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Mayıs 2024 12:43
Ömk her hafta bu hafta gelecek

Kac haftadir meclise gelecek hala bu hafta


786786
Aday Memur
25 Mayıs 2024 12:57

canını sıkma


Asur72
Memur
25 Mayıs 2024 13:02
bu sefer bu hafta kesin gelecek

Özgürlükzamanı
Aday Memur
25 Mayıs 2024 13:07

Gelecekte bomboş gelecek hatta ince ince bize doğru gelecek

Toplam 3 mesaj

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