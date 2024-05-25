Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Mayıs 2024 12:52
2024 tayin sonuçları
Şırnak Beytüşşebap komando ya atandık .. aile götürülmeli mi nasıl bir yer bilgisi olan varsa cevaplandırırsa sevinirim

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