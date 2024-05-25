Iğdır 2024 atama

S.a arkadaşlar. Tuzluca ilçesinde lojman var mi? 2. şarka geliyorum nasipse. veya diğer ilçelerde lojman var mı herkese hayırlı olsun

S.a arkadaşlar. Tuzluca ilçesinde lojman var mi? 2. şarka geliyorum nasipse. veya diğer ilçelerde lojman var mı herkese hayırlı olsun