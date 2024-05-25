Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 12:57
Iğdır 2024 atama

bilgi alışverişi


KareAs01
Aday Memur
25 Mayıs 2024 13:05
Iğdır da lojman durumları nasıl arkadaşlar

maliyeci1983
Şef
25 Mayıs 2024 13:36

2+1 ler boş


Meryem0659
Aday Memur
25 Mayıs 2024 13:38

Lojmanlar ne kadar sürede belli oluyor acaba?

maliyeci1983, 2 saat önce

2+1 ler boş


maliyeci1983
Şef
25 Mayıs 2024 13:38

3+1 ler için de boşalmasını.beklemelisiniz

Lojman puani kadar erken başlamada önemli

Erken başlayanlara öncelik veriliyor bilginize

Temmuz 17 gibi ilişik kesmeler başlar igdirdan


Alaca0606
Aday Memur
25 Mayıs 2024 13:57
S.a arkadaşlar. Tuzluca ilçesinde lojman var mi? 2. şarka geliyorum nasipse. veya diğer ilçelerde lojman var mı herkese hayırlı olsun

Egmli
Aday Memur
25 Mayıs 2024 14:04
Iğdırdan bilgi verebilecek var mı çalışma durumu lojman vs. eş de polis çocuk var

maliyeci1983
Şef
25 Mayıs 2024 15:02

Başlama yapıyorsunuz ve muraactta bulunuyorsunuz Ağustos ortasii belli oluyor ama dediğim gibi erken başlayana öncelik veriliyor

Meryem0659, 2 saat önce

Lojmanlar ne kadar sürede belli oluyor acaba?


maliyeci1983
Şef
25 Mayıs 2024 15:06

İlçe lojmanlarda doğalgaz yok

Hayat genel olarak ucuz

Kiralar 7 ile 12 arası gidiyor

Çalışma vardiya çakma 12/36

Yeni emniyet muduru branşa önem veriyor

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 genel atama dönemiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolis olmanın pişmanlığı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİcralık polisler tek başlıkEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıBekçi maaşlarına iyileştirme yapılacağı duyumuHamyo soruşturmasıİstanbul 2024 atamaBatı batı atamaları açıklanmadı mı?

Sözlük

badana 1 Tutankhamun 1 van kedisi 1 zeytinyağı 1 Kamuda servis araçlarının kaldırılması 1 uçuk kaçık fikirler 2 gezegen geçit ötreni 3 Halka Arz 2 Giyim tarzı 3 yasımı tutacaksın 1

Son Haberler

Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısıBu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?Türkiye Sağlık Vadisi'nin kuruluşuna dair kararname Resmi Gazete'deNuman Kurtulmuş: İsrail devletinin hiçbir saygınlığı kalmadıYurtdışında çalışan, Türkiye'den emekli olmak için nasıl bir yol izlemeli?

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri