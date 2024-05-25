Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


25 Mayıs 2024 12:59
enerji bakanı tayin
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı nda tayin var mı?

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