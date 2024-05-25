Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Mayıs 2024 13:07
AÖF sinavlarini boykot

2,5 saat sınav bir o kadar da yol 5 saat ve emek için öğretmene 425 TL yi layık gören AOF sınavlarında görev almıyor, boykot ediyorum. Bu konuda sesleri çıkmayan, üyelerini birlikte hareket etmeye çağırmayan bütün sendikalara da yazıklar olsun.


Velocıraptor
Genel Müdür
25 Mayıs 2024 13:18

aöf sınavında görev aldığınızda 425 lira mı veriyorlar yok deve artık !!!!!

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl ici açıklanan illerLGS SorunsalıSınavı erken bitirip konuşan öğrenciÖmk neden meclise gelmedi?Pansiyon nöbeti puan adaletsizliğiÖmk bu seneye yetişir mi?Ömk Neden Paylaşılmıyor ?Ömkda başöğretmenlik süresi ne olur.?Torpil değil de ne?İl dışi yapabiliyor muyum? (Herkes farkli cevapladı)

Sözlük

hayvansever 2 yetenek 1 sokak hayvanları 1 van kedisi 1 crop 1 Giyim tarzı 3 Halka Arz 2 gezegen geçit ötreni 3 Bugün olanlar 3 zeytinyağı 1

Son Haberler

Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısıBu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?Türkiye Sağlık Vadisi'nin kuruluşuna dair kararname Resmi Gazete'deNuman Kurtulmuş: İsrail devletinin hiçbir saygınlığı kalmadıYurtdışında çalışan, Türkiye'den emekli olmak için nasıl bir yol izlemeli?

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri