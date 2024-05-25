Ankara 2024 atama

ben de ipka verdim dairede çalışmama rağmen ipkam kabul olmadı 2. ipkam bu bana da atama çıktı

ben de ipka verdim dairede çalışmama rağmen ipkam kabul olmadı 2. ipkam bu bana da atama çıktı

iyilikiyidir01, 1 saat önce ankarada çalışan arkadaşlardan kime sordum ise ipkası kabul olmuş 2.sark 1.sark ipka isteyenlerin çoğu kabul olmuş ankara tercih dısı gelmesi de garip olmuş size