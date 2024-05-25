Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 13:21
Ankara 2024 atama

arkadaşlar bu yıl sanırım tercih dışı Ankara çok geldi benim gibi. neden böyle oldu bilgisi olan var mı ?


jack007
Daire Başkanı
25 Mayıs 2024 13:40

Bende anlamadım banada tercih dışı Ankara geldi.acaba belli bir kriteri yaşı mi baz alıp verdiler anlamış değilim . Tek maaşla bayağı işimiz zor olacak gibi. Lojman durumu filan ne durumda acaba.


Oznendr
Aday Memur
25 Mayıs 2024 13:42

Tek maaş isen Elmadağ ,Polatlı,Beypazarı ,Kızılcahamam dış ilçeleri tercih edebilirsin eğer ki ilçeye olumsuz bakmiyorsan

jack007, 2 saat önce

Bende anlamadım banada tercih dışı Ankara geldi.acaba belli bir kriteri yaşı mi baz alıp verdiler anlamış değilim . Tek maaşla bayağı işimiz zor olacak gibi. Lojman durumu filan ne durumda acaba.


iyilikiyidir01
Şube Müdürü
25 Mayıs 2024 14:04
ankarada çalışan arkadaşlardan kime sordum ise ipkası kabul olmuş 2.sark 1.sark ipka isteyenlerin çoğu kabul olmuş ankara tercih dısı gelmesi de garip olmuş size

Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
25 Mayıs 2024 14:23

Neye göre yapiyorlar bunu bilmiyorum ki bizde 1.tercih Ankara yazdık gelmedi


Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
25 Mayıs 2024 14:37

2.sark dönüşü 5.tercih e veriyorlar


karagalip06
25 Mayıs 2024 14:38
ben de ipka verdim dairede çalışmama rağmen ipkam kabul olmadı 2. ipkam bu bana da atama çıktı
iyilikiyidir01, 1 saat önce
ankarada çalışan arkadaşlardan kime sordum ise ipkası kabul olmuş 2.sark 1.sark ipka isteyenlerin çoğu kabul olmuş ankara tercih dısı gelmesi de garip olmuş size
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 genel atama dönemiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolis olmanın pişmanlığı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİcralık polisler tek başlıkEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıBekçi maaşlarına iyileştirme yapılacağı duyumuHamyo soruşturmasıİstanbul 2024 atamaBatı batı atamaları açıklanmadı mı?

Sözlük

zeytinyağı 1 sokak hayvanları 1 selena 1 alili şarkı ve türkülerimiz 1 uçuk kaçık fikirler 2 yetenek 1 Security 2017 1 yasımı tutacaksın 1 crop 1 Bugün olanlar 3

Son Haberler

Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısıBu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?Türkiye Sağlık Vadisi'nin kuruluşuna dair kararname Resmi Gazete'deNuman Kurtulmuş: İsrail devletinin hiçbir saygınlığı kalmadıYurtdışında çalışan, Türkiye'den emekli olmak için nasıl bir yol izlemeli?

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri