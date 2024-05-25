Çıkan tayin iptal olurmu? İpkaya dönüşür mü

tek çaren durdurma tabi o da sayın müdür uygun görürse... tayin olduğun yer hiç değişmiyor bu arada bilgin olsun...

tek çaren durdurma tabi o da sayın müdür uygun görürse... tayin olduğun yer hiç değişmiyor bu arada bilgin olsun...

Haramidere, 31 dk. önce İpkaya dönüşme olasılığı yok mu hiç