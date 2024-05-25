Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 13:54
Çıkan tayin iptal olurmu? İpkaya dönüşür mü
Tayinim çıktı ipka verdim kabul edilmedi ne yapmam gerek ?

Akın13030
Aday Memur
25 Mayıs 2024 14:02
durdurma ver ipka kabul olmaz srtık.

Haramidere
Aday Memur
25 Mayıs 2024 14:40
İpkaya dönüşme olasılığı yok mu hiç
Akın13030, 1 saat önce
durdurma ver ipka kabul olmaz srtık.

Akın13030
Aday Memur
25 Mayıs 2024 14:41
olmaz .. tayinin çıkmış ancak durdurma kabul olur..
Haramidere, 31 dk. önce
İpkaya dönüşme olasılığı yok mu hiç

Kaan Tigin
Aday Memur
25 Mayıs 2024 15:01
tek çaren durdurma tabi o da sayın müdür uygun görürse... tayin olduğun yer hiç değişmiyor bu arada bilgin olsun...
Haramidere, 31 dk. önce
İpkaya dönüşme olasılığı yok mu hiç
Toplam 4 mesaj

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