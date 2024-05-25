Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 14:05
Mazeret Dilekçesi
Şubat döneminde mazeret dilekçesi verip de genel atama döneminde değerlendirilecektir şeklinde yazılan olumlu veya olumsuz sonuçlanan kimsenin var mı acaba?

Akın13030
Aday Memur
25 Mayıs 2024 14:19
benim ipka kabul dilekçe sonucu hala belli değil ..

Hansez
Aday Memur
25 Mayıs 2024 14:23
bekciyim mazeretim sağlık durumundan dolayıydı 19 Nisan'da dilekçe verdim genel atama döneminde diye yazıyor hala hicbirsey anlamadım
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