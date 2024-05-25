Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Mayıs 2024 15:07
Çanakkale 3 yıl süre şartı kapsamında olmamalıdır

Çanakkale 3 yıl süre şartı kapsamında olmamalıdır


zefur2015
Aday Memur
25 Mayıs 2024 16:47

Ne demek bu anlamadım


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
25 Mayıs 2024 17:00

Hocam şifreli mesaj vermeye çalışıyor biz anlıcaz bir şekilde

Toplam 2 mesaj

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