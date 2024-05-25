KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Mayıs 2024 15:13
Kadro taleplerini nerden öğrenebilirim

Kurumlarca kadro talebi 1 Nisan-24 Mayıs arasında bildirilmiş.Peki hangi kurum ne kadar talep etti bunu arayıp öğrenebileceğimiz bir yer var mıdır? Tabi kurumlar ne kadar talep etseler de Hükümet bunun ne kadarına izin verecek bu da belli değil ama en azından bi bilgi olsun.

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