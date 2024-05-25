ÖMK Sızdırıldı iddası

Kaynak: Mebpersonel.org
Bakan Yusuf Tekin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı sunum sızdırıldı
Bakan Yusuf Tekin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı sunum sızdırıldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP MKYK toplantısında yaptığı sunumda, önümüzdeki günlerde Meclis?e sunulması beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yeni dönem öğretmenlik şartlarıyla ilgili detayları anlattı.
Sunumda öne çıkan başlıklar özetle şöyle:
Öğretmen Adaylarının Eğitimi:
Öğretmen adayları, mesleğe başlamadan önce başarıyla bitirmesi gereken Milli Eğitim Akademisi?nde bir yıl eğitim görecek.
Bu eğitimlerde öğretmenlik meslek bilgisi, müfredatla sınırlı özel alan bilgisi ve branş ayrımı olmaksızın tüm öğretmenlere dil, tarih ve kültür konularında eğitim verilecek.
Akademiye Giriş ve Değerlendirme:
Milli Eğitim Akademisi?ne giriş, KPSS puanı ile öğretmenliğe atama ise Akademi eğitimi başarı puanı ile yapılacak.
Adaylar teorik derslerde yazılı sınavla değerlendirilecek. Uygulamalı derslerde ise adayların uygulama yaptığı okulda danışman öğretmen ve akademi eğitim personeli tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek. İki değerlendirmenin ortalamasına göre geçme notu belirlenecek.
Öğretmen Adaylarına Ödeme:
Akademiye alınan öğretmen adaylarına yaklaşık 23 bin TL aylık ödeme yapılacak.
Kaynak: Mebpersonel.org
Bakan Yusuf Tekin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı sunum sızdırıldı
Bakan Yusuf Tekin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı sunum sızdırıldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP MKYK toplantısında yaptığı sunumda, önümüzdeki günlerde Meclis?e sunulması beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yeni dönem öğretmenlik şartlarıyla ilgili detayları anlattı.
Sunumda öne çıkan başlıklar özetle şöyle:
Öğretmen Adaylarının Eğitimi:
Öğretmen adayları, mesleğe başlamadan önce başarıyla bitirmesi gereken Milli Eğitim Akademisi?nde bir yıl eğitim görecek.
Bu eğitimlerde öğretmenlik meslek bilgisi, müfredatla sınırlı özel alan bilgisi ve branş ayrımı olmaksızın tüm öğretmenlere dil, tarih ve kültür konularında eğitim verilecek.
Akademiye Giriş ve Değerlendirme:
Milli Eğitim Akademisi?ne giriş, KPSS puanı ile öğretmenliğe atama ise Akademi eğitimi başarı puanı ile yapılacak.
Adaylar teorik derslerde yazılı sınavla değerlendirilecek. Uygulamalı derslerde ise adayların uygulama yaptığı okulda danışman öğretmen ve akademi eğitim personeli tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek. İki değerlendirmenin ortalamasına göre geçme notu belirlenecek.
Öğretmen Adaylarına Ödeme:
Akademiye alınan öğretmen adaylarına yaklaşık 23 bin TL aylık ödeme yapılacak.