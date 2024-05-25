Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Mayıs 2024 15:16
ÖMK Sızdırıldı iddası

Kaynak: Mebpersonel.org

Bakan Yusuf Tekin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı sunum sızdırıldı

Bakan Yusuf Tekin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı sunum sızdırıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP MKYK toplantısında yaptığı sunumda, önümüzdeki günlerde Meclis?e sunulması beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yeni dönem öğretmenlik şartlarıyla ilgili detayları anlattı.

Sunumda öne çıkan başlıklar özetle şöyle:

Öğretmen Adaylarının Eğitimi:

Öğretmen adayları, mesleğe başlamadan önce başarıyla bitirmesi gereken Milli Eğitim Akademisi?nde bir yıl eğitim görecek.

Bu eğitimlerde öğretmenlik meslek bilgisi, müfredatla sınırlı özel alan bilgisi ve branş ayrımı olmaksızın tüm öğretmenlere dil, tarih ve kültür konularında eğitim verilecek.

Akademiye Giriş ve Değerlendirme:

Milli Eğitim Akademisi?ne giriş, KPSS puanı ile öğretmenliğe atama ise Akademi eğitimi başarı puanı ile yapılacak.

Adaylar teorik derslerde yazılı sınavla değerlendirilecek. Uygulamalı derslerde ise adayların uygulama yaptığı okulda danışman öğretmen ve akademi eğitim personeli tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek. İki değerlendirmenin ortalamasına göre geçme notu belirlenecek.

Öğretmen Adaylarına Ödeme:

Akademiye alınan öğretmen adaylarına yaklaşık 23 bin TL aylık ödeme yapılacak.


mıcheal owen
Şube Müdürü
25 Mayıs 2024 15:16

Suçlardan Mahkûm Olanlar ve Çalışma Süresi:

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak; hayâsızca hareketler, müstehcenlik gibi suçlardan mahkûm olanlar öğretmen olamayacak.

Görevde olup bu suçlardan mahkum olanların ceza türü ve süresine bakılmaksızın öğretmenlik mesleği sona erecek.

Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda asgari ve azami çalışma süresi 3-12 yıl olarak belirlendi.

Görev Başındaki Öğretmenler İçin Eğitimler:

Akademi, görev başındaki öğretmenler için beşer yıllık dönemi kapsayan branş bazlı eğitimler oluşturacak.

Kurulan Komisyonlar:

Milli Şuur Komisyonu, Türkiye?ye Yönelik Asılsız İddialar Komisyonu, Örtük Program Komisyonu, Millî Kalkınma Hamleleri Komisyonu, Kültür ve Gönül Coğrafyamız Komisyonu, Akdeniz ve Adalar Komisyonu kurulacak.


erdem.k88
Genel Müdür
25 Mayıs 2024 15:45
mebpersonel.orgun kaynağının kaba eti olma ihtimali çok çok yüksek

Uzman-karacalı
Şube Müdürü
25 Mayıs 2024 16:02

Kanun meclise gelene kadar böyle haberler çıkmaya devam eder.

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