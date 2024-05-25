Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 15:16
Van 2024 atama

Hakkımızda hayırlısı olsun


John Rambo
Aday Memur
25 Mayıs 2024 15:35

2.Tercih Van, hanemize hayırlısı olsun inşAllah &#128516;


Arminas1986
Aday Memur
25 Mayıs 2024 15:36
Benim de Van a tayinim çıktı Ankara dan. 1 ay sonra bebeğim olacak. En son ne zaman ilişik kesebiliriz acaba?

genelhizmet35
Memur
25 Mayıs 2024 15:37
Benim 1. Tercihim

slckkck
25 Mayıs 2024 17:00

3. tercih van oldu hayırlısı istanbuldan gidecekler varsa nakliye v.s paslaşalım


Akın13030
Aday Memur
25 Mayıs 2024 17:09
şube müdürüne çık durumunu anlat istediğin zamana kadar ilişik kestirmez sana isterse..
Arminas1986, 2 saat önce
Benim de Van a tayinim çıktı Ankara dan. 1 ay sonra bebeğim olacak. En son ne zaman ilişik kesebiliriz acaba?
Toplam 5 mesaj

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