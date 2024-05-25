Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 15:21
URFA?ya tayin olanlar
Ankaradan Urfa'ya tayin oldum yoğunluk,merkez, ilçeler ve lojman hakkında bilgilendirecek var mı?

Akın13030
Aday Memur
25 Mayıs 2024 15:29
gardaşım Urfa meslek anlamında rahat edebileceğin bir şehir,batıdan farkı yoktur. hastane yetersiz şehir hastanesi yapılıyor daha süresi var.. 3.4 tane özel hastane felan varcdevlet harici.. özel okul vs her imkan var.. şehir olarak sebze-meyve uygundur batıya göre kiralar az çok aynı batı gibi sayılır yinede batıdan bir tık uygundur emlakçı terörürü vardır burda ona dikkat et her yıl komisyon almaya çalışırlar ev sahibinden bulursun daha iyi olur senin adına.. memurlar genel olarak Karaköprü tarafında oturur.. Maşuk taraflarında Karaköprünün her tarafında ev tutabilirsin..insanları polise karşı saygıdır kendi içlerinde ayrı tabi biraz bu durum ;) trafik kuralları pek işlemez burda dikkat et ;) merkez 1800 tl terör alıyor birecik,Ceylanpınar,Akçakale,Suruç tam terör alıyor.. sosyal anlamda çok sıkılırsın şehir o yönde hiç gelişmemiş diyebilirim mesleki anlamda iyidir ama hayırlısı olsun hakkında..

sarikayasin
Aday Memur
25 Mayıs 2024 16:30
çok teşekkür ederim çok açıklayıcı oldu
Akın13030, 2 saat önce
gardaşım Urfa meslek anlamında rahat edebileceğin bir şehir,batıdan farkı yoktur. hastane yetersiz şehir hastanesi yapılıyor daha süresi var.. 3.4 tane özel hastane felan varcdevlet harici.. özel okul vs her imkan var.. şehir olarak sebze-meyve uygundur batıya göre kiralar az çok aynı batı gibi sayılır yinede batıdan bir tık uygundur emlakçı terörürü vardır burda ona dikkat et her yıl komisyon almaya çalışırlar ev sahibinden bulursun daha iyi olur senin adına.. memurlar genel olarak Karaköprü tarafında oturur.. Maşuk taraflarında Karaköprünün her tarafında ev tutabilirsin..insanları polise karşı saygıdır kendi içlerinde ayrı tabi biraz bu durum ;) trafik kuralları pek işlemez burda dikkat et ;) merkez 1800 tl terör alıyor birecik,Ceylanpınar,Akçakale,Suruç tam terör alıyor.. sosyal anlamda çok sıkılırsın şehir o yönde hiç gelişmemiş diyebilirim mesleki anlamda iyidir ama hayırlısı olsun hakkında..
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 genel atama dönemiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolis olmanın pişmanlığı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİcralık polisler tek başlıkEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıBekçi maaşlarına iyileştirme yapılacağı duyumuBatı batı atamaları açıklanmadı mı?Hamyo soruşturmasıİstanbul 2024 atama

Sözlük

yetenek 1 hayvansever 1 Tutankhamun 1 Bugün olanlar 3 kıllanmak 1 badana 1 beşiktaş 2 Giyim tarzı 2 Halka Arz 1 zeytinyağı 1

Son Haberler

Galatasaray yeni başkanını seçiyor: Dursun Özbek yarışı önde götürüyorCipin koltuğunun altında 2 kaçak göçmen yakalandı5. kattan düşen mimardan acı haberTasteAtlas: Dünyanın En İyi Ekmekleri Bafra ve Samsun PidesiFETÖ'den arananlar İzmir'de bir teknede yakalandı

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri