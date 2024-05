URFA?ya tayin olanlar

gardaşım Urfa meslek anlamında rahat edebileceğin bir şehir,batıdan farkı yoktur. hastane yetersiz şehir hastanesi yapılıyor daha süresi var.. 3.4 tane özel hastane felan varcdevlet harici.. özel okul vs her imkan var.. şehir olarak sebze-meyve uygundur batıya göre kiralar az çok aynı batı gibi sayılır yinede batıdan bir tık uygundur emlakçı terörürü vardır burda ona dikkat et her yıl komisyon almaya çalışırlar ev sahibinden bulursun daha iyi olur senin adına.. memurlar genel olarak Karaköprü tarafında oturur.. Maşuk taraflarında Karaköprünün her tarafında ev tutabilirsin..insanları polise karşı saygıdır kendi içlerinde ayrı tabi biraz bu durum ;) trafik kuralları pek işlemez burda dikkat et ;) merkez 1800 tl terör alıyor birecik,Ceylanpınar,Akçakale,Suruç tam terör alıyor.. sosyal anlamda çok sıkılırsın şehir o yönde hiç gelişmemiş diyebilirim mesleki anlamda iyidir ama hayırlısı olsun hakkında..

